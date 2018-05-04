المبعوث الأممي سيفتتح مكتبًا في عدن للحوار مع الفاعلين بالجنوب

أفاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر، أن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، سيفتتح مكتبًا في عدن قريبًا؛ لتعزيز الحوار مع الجهات الفاعلة في الجنوب.

وقال السفير في حوارمع صحيفة “اليوم السابع” المصرية: “سمعت أن المبعوث الأممي سيفتتح مكتبًا في عدن قريبًا، وذلك لتعزيز الحوار مع الجهات الفاعلة في الجنوب”.

ووصف السفير الحكم الحوثي ​للمناطق التي تسيطر عليها الجماعة بأنه “حكم وحشي”، قائلًا: ” نحن نشاهد يوميًا انتهاكات مدنية وحقوقية، وممارسات للفساد على نطاقٍ واسع”.

وقال إن الولايات المتحدة “تشعر بقلقٍ بالغ من أعمال ميليشيات الحوثيين الأخيرة، في استهداف السكان المدنيين بالمملكة العربية السعودية بمساعدةٍ واضحةٍ من إيران”.

وقال إن “واشنطن والرياض تعملان معًا لمواجهة النفوذ الإيراني، و هزيمة المتشددين في سوريا واليمن وأماكن أخرى، وكذا قطع التمويل عن المتطرفين في جميع أرجاء المنطقة”.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن ملتزمة بدعمها للمبعوث الأممي الخاص؛ من أجل “ضمان يمن موحد وآمن لا يمثل ملاذًا للمنظمات المتطرفة العنيفة كتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم داعش”.