السفارة السعودية باليمن تعلق على واقعة “الأم المختفية” منذ 20 عامًا

ناشدت فتاة تدعى عبير العسيري بتغريدة على الحساب الرسمي للفنان السعودي فايز المالكي في “تويتر”، مساعدتها بلم شملها مع والدتها التي فقدتها منذ 20 عامًا.

وعبرت الفتاة عن أمنيتها برؤية والدتها وعناقها، مبينة أنها يتيمة الأب، وأن والدها يمني الجنسية ووالدتها سعودية من عسير.

وكتبت في تغريدتها: “طلبي منك شوفة أمي حظن أمي خدمة أمي ريحة أمي، أنا يتيمة من أبوي ووالله مامعي غير أمي، نفسي أضمها وأسلم على رجليها وحطها بعيوني، الله لايحرمك شوفة والديك ،،أبوي يمني متوفي من عشرين سنة، وأمي سعودية من أهل عسير”.

وأجاب المالكي الفتاة، حيث قام بالتواصل مع سفير المملكة في اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة أخرى، وطلب منه مساعدتها، مبينًا: “إذا بيدك لم شملها مع أمها نسألك بالله مساعدتها، وأنت من كل خير قريب”.

وبالفعل، استجاب السفير، حيث تفاعل فورًا مع التغريدة، وكتب في صفحته الرسمية على “تويتر”: “خدمة المواطن السعودي واجب وليس تفضلًا. حالتها متابعة ويجري التأكد من صحة المعلومات،، وأشكر اهتمامكم وحرصكم”.