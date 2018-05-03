القوات اليمنية تتقدم في 4 محافظات وتُلحق خسائر فادحة بالحوثيين

حققت القوات اليمنية، الخميس، تقدمًا كبيرًا في 4 محافظات، وحررت عددًا من المناطق والمواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن “قواته تمكنت من تحرير مناطق اليسبل والخدار والخليقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء عقب اشتباكات عنيفة مع المليشيات الحوثية”، مؤكدًا أن “المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وأضاف الموقع أن “القوات اليمنية الموالية للشرعية بإسناد مكثف من طيران التحالف حررت أيضًا جبال خزان العريش الإستراتيجية بمنطقة البرح غرب محافظة تعز، فضلًا عن تحرير التلال السود والخزان الأبيض والشبكة والسنترال وهي جميعها مواقع إستراتيجية تشرف على مثلث البرح”.

وفي محافظة صعدة معقل المليشيات الحوثية، ذكرت مصادر عسكرية أن القوات اليمنية حققت تقدمًا في منطقة “سحار الشام” التابعة لمديرية “باقم” عقب السيطرة على عدد من التباب المحيطة، إضافة إلى تقدم آخر للقوات اليمنية في منطقتي “العطفين وضيقة خزيم” بمديرية “كتاف”.

أما في محافظة حجة، ذكرت المصادر أن القوات اليمنية وعقب سيطرتها على كافة مناطق ميدي الساحلية، تقدمت صوب وادي كتف وتمكنت من تحرير أجزاء واسعة منه، مشيرة إلى أن التقدم مستمر نحو وادي حيران الذي يربط منطقتي حرض وميدي بالمحافظة.