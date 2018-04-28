اليمن.. الحوثيون يشيّعون جثمان الصماد في صنعاء

شيّعت ميليشيات الحوثيين في اليمن، صباح اليوم السبت، جثمان القيادي البارز في الجماعة صالح الصماد بالعاصمة صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة للميليشيات، أن “مراسم التشييع تمت في ميدان السبعين، أكبر ميادين العاصمة، حيث أدّى عدد من أنصاره الصلاة عليه في جامع الشعب”.

وضمت قائمة مشيعّي الصماد، الذي قُتل خلال غارة للتحالف العربي قبل نحو أسبوع: خليفته مهدي المشاط، رئيس ما يسمّى المجلس السياسي الأعلى، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الوزراء، وأعضاء المجلس السياسي الأعلى (التابعين للحوثيين).

وتضاربت الأنباء حول مكان دفن جثة الصماد، حيث أشار إعلاميون يمنيون إلى احتمالية دفنه في جامع الصالح، الذي بناه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ميدان السبعين بالعاصمة.