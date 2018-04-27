اليمن.. الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال “الصماد”

اتهم الحوثيون، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة، باغتيال القيادي البارز بالجماعة صالح الصماد، الرئيس السابق لما يعرف بـ”المجلس السياسي الأعلى”، الأسبوع الماضي.

وأعلن الحوثيون، مساء الإثنين الماضي، مقتل الصماد في غارة نفذها التحالف العربي بمحافظة الحُديدة (غرب)، في 19 نيسان/أبريل الجاري، قبل أن تنقل قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، الاتهامات الجديدة على لسان القيادي العسكري الحوثي اللواء الركن إبراهيم الشامي.

وزعم الشامي، في تصريحاته اليوم، أن “الطائرة التي اغتالت الصماد، أمريكية من نوع آم كيو 9 (طائرة مسيرة)”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف ولا الولايات المتحدة.

ومن المقرر تشييع جثمان الصماد، غدًا السبت، بحسب ما أعلنه الحوثيون في وقت سابق.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية الشرعية، في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.