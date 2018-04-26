المبعوث الأممي يلغي زيارة إلى صنعاء لانشغال الحوثيين بجنازة الصماد

ألغى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، زيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء كانت مقررة، السبت المقبل، ضمن مساعيه إلى إحياء عملية السلام، بحسب مصادر مقربة منه.

وقالت مصادر مقربة من المبعوث الأممي، إن جريفيث ألغى زيارته لصنعاء؛ جراء انشغال الحوثيين، السبت المقبل، بمراسم تشييع جثمان الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد، رئيس ما يُسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، الذي قتل في غارة للتحالف العربي، الخميس الماضي.

وكان من المقرر أن تكون صنعاء ثاني محطات الجولة الثانية لجريفيث، الذي يسعى إلى تقديم خارطة سلام، خلال شهرين؛ لإنهاء النزاع اليمني، وذلك بعد أن التقى، أمس، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في السعودية.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الجماعة أبلغت مكتب المبعوث الأممي أنها ستكون منشغلة، خلال الأيام القادمة، بمراسم التشييع والعزاء، ولن تتمكن من اللقاء به. ورجحت مصادر أن يتوجه جريفيث إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان؛ للقاء رئيس الوفد التفاوضي الحوثي، المتواجد هناك.