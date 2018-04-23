اليمن.. مهدي المشاط خلفاً لصالح الصماد

أعلن ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” التابع للميليشيات الحوثية، اليوم الإثنين، تعيين مهدي المشاط رئيسًا للمجلس خلفًا لرئيس المجلس السابق صالح الصماد.

وأعلن المجلس اليوم مقتل الصماد، الخميس الماضي، في غارة جوية لطائرات التحالف العربي، وفقًا لما نقلته قناة “المسيرة” الحوثية عبر حسابها بموقع “تويتر”.

وكان مصير الصماد مجهولًا منذ عدة أيام بعدما اختفى عن الأنظار، وسط أنباء عن خضوعه للإقامة الجبرية من قبل الميليشيات الحوثية، على خلفية اتهامات له بالتقصير وتبديد الموارد المالية.

وأشارت مصادر محلية، في وقت سابق، إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وضع الصماد تحت الإقامة الجبرية، دون تأكيد رسمي لتلك المعلومة.