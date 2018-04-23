مقتل صالح الصماد

أعلن ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” التابع لميليشيات الحوثي، اليوم الإثنين، مقتل رئيسه صالح الصماد في غارة للتحالف العربي بمدينة الحديدة.

ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن بيان للمجلس قوله “إن المجلس السياسي الأعلى ينعى الصماد”.

وكان مصير الصماد مجهولًا منذ عدة أيام بعدما اختفى عن الأنظار، وسط أنباء عن خضوعه للإقامة الجبرية من قبل الميليشيات الحوثية، على خلفية اتهامات له بالتقصير وتبديد الموارد المالية.

وأشارت مصادر محلية، في وقت سابق، إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وضع الصماد تحت الإقامة الجبرية، دون تأكيد رسمي لتلك المعلومة.

ودارت تلك الأحاديث حول اختفاء الصماد بالتزامن مع تسريبات عن استقالة وزير مالية الحوثيين حسن مقبولي على خلفية مساع لإقرار القانون المثير للجدل، المعروف بقانون “الخمس”، الذي يسمح لزعيم الجماعة بالحصول على نسبة 20% من ثروات اليمن وعائدات الزكاة.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن “آخر ظهور رسمي للصماد في صنعاء كان في 11 أبريل/نيسان الجاري، قبل أن يوقفه عبد الملك الحوثي عن ممارسة مهامه وتحركاته الميدانية ولقاءاته بأتباع الميليشيا، وهو النشاط اليومي الذي كان يجد معارضة من قبل محمد علي الحوثي ابن عم شقيق الجماعة، ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، إلى جانب معارضة عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للميليشيات في صنعاء.