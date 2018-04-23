اليمن.. محافظ أبين يشيد بدعم الإمارات لتدشين مشاريع الترميم وتأهيل المباني في المحافظة

دشّنت في محافظة أبين جنوب اليمن صباح اليوم الإثنين، مشاريع ترميم وتأهيل بعض المباني التي تعرضت للدمار والتخريب جراء المواجهات مع ميليشيات الحوثي.

وقام محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، برفقة وفد من الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة، بوضع حجر الأساس لتأهيل مبنى ثانوية الصديق بمدينة زنجبار.

وعبّر رئيس الوفد الإماراتي عن سعادته لزيارة أبين التي تنعم بالأمن والاستقرار، وتحدث مع الطلاب قائلاً إن “دولة الإمارات سوف تكون مع أهل أبين وتقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساعدة المختلفة، ومن بين ذلك إعادة تأهيل هذه الثانوية “.

من جانبه تحدث محافظ أبين لصحيفة “عدن الغد” قائلاً إننا “اليوم نعبّر عن ارتياحنا البالغ باهتمام دولة الإمارات بأوضاع أبين والقيام بإعادة تأهيل ثانوية (الصديق) للبنين” مضيفًا بقوله: “اليوم ونحن ندشّن دعم إخواننا الإماراتيين لمشاريع البنية التحتية لأبين التي تعرضت للتدمير ولحقت بها أضرار بالغة .. متفائلين بعام زايد أن يعيد الابتسامة لأبين ونرى أشقاءنا الإماراتيين أهلًا لذلك”.

واختتم تصريحه قائلاً: “طالما دخلت الإمارات أبين، فإن أبين ستجتاز مرحلة الدمار إلى مرحلة البناء”.