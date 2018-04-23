منها 20 مليونًا للقدس.. الإمارات تقدم دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني بـ 70 مليون دولار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 74 مليون درهم ما يعادل 20 مليون دولار ، ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وتأتي المساعدات الإمارتية بعد قمة القدس التي عقدت منتصف الشهر الجاري في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية والتي أكدت وقوف العالم العربي صفًا واحدًا لدعم الشعب الفلسطيني مثمنة مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز واستمرارا للجهود الإماراتية التاريخية بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته عبر تنفيذ العشرات من المشاريع في الأراضي الفلسطينية ، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ” وام”.

ويسعى التبرع الأول المخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمدينة، وتعزيز الخدمات الأساسية للمناطق الفلسطينية.

اما التبرع الثاني لصالح وكالة “الأونروا” فيأتي لدعم برامج التعليم للوكالة في قطاع غزة بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس “الأونروا”والحفاظ على حقوق الطلاب الفلسطينيين فى التعليم حيث تعاني الوكالة من عجز مالي أثر على برامجها ومشاريعها التشغيلية للاجئين الفلسطينيين. مع العلم أن هذا التبرع يأتي استمرارًا لبرنامج الإمارات لدعم وكالة “الأنروا” والمساهمة السنوية في البرامج التعليمية والصحية والتشغيلية.

يشارإلى أن المساعدات الإماراتية خلال فترة الخمس سنوات الماضية /2012-2017/ بلغت 1.68 مليار دولار، تركزت بصفة أساسية في دعم البرامج العامة بقيمة 647.7 مليون دولار وبنسبة 38% ومساعدات لقطاع التعليم بقيمة 348.5 مليون دولار بنسبة 21% ، ومساعدات بقيمة 297.6 مليون دولار لقطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 18% ومساعدات سلعية بقيمة 128.4 مليون دولار بنسبة 8% ومساعدات بقطاع الصحة بقيمة 126 مليون دولار بنسبة 7%، ليصل بذلك إجمالي نسبة تلك القطاعات 92% من إجمالي المساعدات خلال نفس الفترة .