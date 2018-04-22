الحوثيون ينشرون صورة علي عبدالله صالح من داخل المشرحة (صورة)

تناقلت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، صورة تنشر للمرة الأولى قيل إنها لجثة الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، في ثلاجة الموتى في العاصمة اليمنية، صنعاء.

وأشار ناشطون إلى أن الصورة، التي لا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحتها أو توقيتها، قد تكون رسالة تهديد لنجل شقيق صالح العميد طارق الذي يقود معارك ضد الحوثيين حاليًا في الساحل الغربي.

وواصلت قوات طارق صالح، السبت، تقدمها الميداني في جبهة الساحل الغربي، بالتزامن مع انتصارات الجيش اليمني في المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، وتضييق الخناق على ميليشيات الحوثي في العديد من الجبهات، بحسب “عدن الغد”.

ولقي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مصرعه في الرابع من ديسمبر 2017 على يد مسلحين حوثيين، اعتقلوه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء.