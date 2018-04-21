قوات طارق صالح تقتل عشرات الحوثيين في مواجهات غرب تعز

تمكنت قوات تحت إمرة العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، بإسناد من قوات التحالف العربي، مساء اليوم السبت، من السيطرة على مواقع تابعة لمليشيات الحوثي في محافظة تعز غرب البلاد، بعد مواجهات أدت إلى مقتل العشرات من العناصر الانقلابية.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن “قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، والمسنودة من القوات الإماراتية التابعة للتحالف العربي المشترك، سيطرت على مواقع للحوثيين بين مديرية المخا الساحلية، ومنطقة البرح، التابعة لمديرية مقبنة، في الجزء الشمالي الغربي من محافظة تعز، بعد معارك اندلعت صباح اليوم واستمرت حتى المساء”.

وقالت، لـ”إرم نيوز”، إنّ “عشرات المقاتلين الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية متوسطة، لقوا مصرعهم خلال المواجهات التي اشتركت فيها مدافع قوات المقاومة بشكل مكثّف، وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي المشترك”.

وتتألف قوات المقاومة الوطنية في اليمن، التي يقودها العميد، طارق صالح، من آلاف المقاتلين اليمنيين، ضمن وحدات عسكرية أشرفت على تدريبها قوات التحالف العربي المشترك، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، ضمن الجهود الهادفة إلى تحرير كافة المناطق اليمنية، التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.