اليمن.. قوات العميد طارق صالح تبدأ الزحف باتجاه الحديدة وتعز

بدأت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، التي يقودها العميد الركن طارق صالح، اليوم الخميس، بالزحف لتحرير مدينة الحديدة، من ميليشيات الحوثي.

وتتشكل قوات طارق صالح من وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب وقوات المهام الخاصة في الأمن المركزي.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن قوات صالح بدأت التحرك عبر محورين، أحدهما تجاه الحديدة والآخر على الساحل الغربي لتعز.

وقالت مصادر محلية، إن “ألوية حماية الجمهورية” التي يقودها العميد الركن طارق صالح، بدأت بالزحف لتحرير مدينة الحديدة، بحسب وكالة “خبر” للأنباء المقربة من أنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر، أن القوات تحركت بعتاد عسكري كبير ونوعي من مفرق المخا بالساحل الغربي صوب مدينة الحديدة.

في ذات الإطار، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بأن “المقاومة الوطنية اليمنية” (قوات طارق صالح)، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، تخترق المواقع الأمامية للحوثيين في محيط معسكر خالد بن الوليد و جبل النار، وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيات”.

وذكر موقع صحيفة سبق السعودية أن هدف قوات طارق صالح هو مدينة البرح في تعز التي تعد أهم معاقل المليشيات قرب الساحل الغربي بعد تحرير المخاء من قبل قوات التحالف العربي .