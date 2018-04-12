صحيفة يمنية: قوات العميد طارق صالح جاهزة لـ”المعركة الحاسمة”

كشفت صحيفة يمنية، اليوم الخميس، أن ثلاثة ألوية عسكرية يقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، في ميناء المخا، أكملت جاهزيتها لما سمتها “المعركة الحاسمة” ضد مليشيا الحوثي في منطقة الساحل الغربي لليمن.

وشهد ميناء ومدينة المخا على مدار الأسبوع الجاري عمليات إنزال يومية لقوات وعتاد وآليات عسكرية ضخمة، تبين أنها تابعة لطارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ويطلق عليها “ألوية حراس الجمهورية” وتتبع المقاومة الوطنية التي يقودها صالح، وفق صحيفة “عدن الغد”.

وقال شهود عيان إن “القوات التي تتابع مجيئها من البحر مجهزة بعتاد كبير وآليات عسكرية حديثة لم يسبق أن شاهد مثلها المواطنون في المخا حجمًا ونوعية”.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتها بـ”مصادر مطلعة” قولها إن “الألوية العسكرية الثلاثة، التي اكتملت جاهزيتها في المخا، جاءت من معسكرات عديدة في مناطق مختلفة يتوافد إليها المقاتلون من كل المحافظات، خاصة ضباط وصف وجنود المؤسسات العسكرية والأمنية”.

ورجحت المصادر أن يستمر وصول ألوية عسكرية أخرى تابعة لقوات طارق إلى المخا خلال الأيام القادمة “استعدادًا للمشاركة في معركة تحرير اليمن من العصابة الحوثية الكهنوتية من جبهة الساحل العربي”، على حد تعبيرها.