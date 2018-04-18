بن دغر: الحوثيون يستخدمون ميناء “الحديدة” لتهريب الصواريخ الباليستية من إيران‎

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، إن مسلحي جماعة “الحوثي“، اتخذوا ميناء الحديدة (غرب)، لتهريب الصواريخ الباليستية القادمة من إيران.

جاء ذلك في حديث لـ”بن دغر”، خلال زيارته لميناء العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، حسبما أفادت وكالة “سبأ” الحكومية.

وأضاف بن دغر أن “الحكومة اليمنية، وجّهت بتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ التي تقع في المحافظات المحررة، وسهولة نقلها إلى جميع محافظات الجمهورية دون استثناء”.

وأوضح أن “الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية من ايران، ما أطال أمد الحرب في بلادنا، وضاعف من معاناة المواطنين في المحافظات التي تحت سلطتهم”.

وتتهم الحكومة اليمنية، إيران، بشكل متكرر بتهريب الأسلحة للحوثيين، وهو ما تنفيه طهران.

ويطلق الحوثيون بشكل متكرر صواريخ باليستية باتجاه عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة الرياض، في حين يؤكد التحالف العربي أنه يتم اعتراضها.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، الذين يسيطرون على بعض المحافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ الـ21 من سبتمبر/أيلول 2014.

وخلّفت الحرب المتواصلة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية في البلد الفقير، وبات أكثر من 22 مليون يمني (قرابة 80 من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.