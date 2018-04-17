بالفيديو ..كيف اعترضت السعودية 119 صاروخًا باليستيًا أطلقها الحوثيون؟

كشفت وزارة الدفاع السعودية، في فيديو يحمل عنوان “كيف يتم اعتراض الصواريخ الباليستية” الطريقة التي يتم فيها معرفة إطلاق الصاروخ قبل إطلاقه وتدمير منصة إطلاقه.

ومنذ انطلاق عاصفة الحزم، تصدّت قوات الدفاع الجوي لـ119 صاروخًاباليستيًا بسماء المملكة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإيرانية، مستهدفة فيها عدداً من المواقع الحيوية بمدن المملكة المختلفة، ومنها العاصمة الرياض، ولا يعرف الكثير من السعوديين آلية تعامل قوات الدفاع الجوي مع هذه الصواريخ، والتصدي لها قبل وصولها لأهدافها.

وقالت وزارة الدفاع في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: يتم الكشف والتتبع للصواريخ الباليستية المعادية عبر نظام الأقمار الصناعية، بمجرد تشغيل منصات إطلاقها، حيث ترتفع أقل من زاوية 90 درجة إلى طبقات الجو العليا بارتفاع يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر وذلك لتخفيف الاصطدام بطبقات الجو العليا.

وأضافت: في تلك المرحلة لا يتم معرفة وجهتها أو التصدي لها، حتى تعود بدرجة انكسار معينة إلى طبقة الجو الأدنى، وبذلك تتم معرفة وجهة الاستهداف ويبدأ التعامل مع الصاروخ كهدف بعد دخوله في مدى الصواريخ المضادة للباليستية، والتي يتم إطلاقها لتشتبك معها في نقطة محددة لإسقاطها، وفي الوقت نفسه تقوم القوات الجوية بمهمة تدمير قواعد منصات إطلاق تلك الصواريخ الباليستية التي اكتشفتها الأقمار الصناعية.