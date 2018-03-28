بالفيديو.. التحالف العربي يكشف كيف تُهرّب إيران الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين

كشف المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، عن طريقة تهريب إيران للأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن، مستشهدًا بما ضبطته البحرية الأمريكية، والفرنسية، والأسترالية، من سفن عليها أسلحة مُهرّبة لليمن.

وقال خلال مقابلة مع شبكة “CNN” الأمريكية، إن “هناك أدلة دامغة تنفي هذه المزاعم”، مضيفًا أن “تهريب الأسلحة يبدأ من الضاحية في بيروت، ثم إلى سوريا، ومن ثم من إيران عبر البحر، أو ما نسميه السفينة الأم، ويقومون بتهريبها إلى داخل اليمن”.

وتابع،”الحديدة في اليمن، أصبحت نقطة التهريب الرئيسة للصواريخ الباليستية، والصواريخ الأخرى إلى داخل اليمن، فالجذور موجودة هناك”.

وأشار إلى “أن البحرية الأمريكية، والبحرية الأسترالية، والفرنسية، أوقفت بعض سفن التهريب الإيرانية داخل المياه الدولية، وأنه تمت مشاركة المعلومات والأدلة مع حلفائنا الدوليين، وهم من فحصوها وتفقّدوها”.

واعتبر المالكي أن “النظام الإيراني ينتهك نظام وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن رقم 2216 و2231”.