التحالف العربي: صواريخ الحوثي انتهاك صريح للقانون الدولي باستهداف مناطق مدنية (فيديو)

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن “صواريخ الحوثي انتهاك صريح للقانون الدولي باستهداف مناطق مدنية”.

وشدد على أن “استهداف 8 ملايين مدني في مدينة الرياض يخالف القانون الدولي، وأن المملكة تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين”.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم؛ بهدف “عرض أدلة تثبت تورط إيران في دعم وتهريب الصواريخ”، بحسب المتحدث باسم التحالف العربي.

وقال العقيد تركي المالكي: “امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية تطور خطير يهدد الأمن الدولي”، منوهًا إلى أن “الصاروخ الذي استهدف الرياض من طراز (قيام) الإيراني”.

وأضاف أن “عدد الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على المملكة بلغ 104 صواريخ باليستية، وأن “أغلب الصواريخ التي استهدفت المملكة تم إطلاقها من صعدة وعمران في اليمن”.

وأفاد بأن ” 9 أحياء سكنية تضررت بسبب الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على الرياض، وهي حي السفارات والرحمانية والنخيل والوشم والنرجس والقيروان وأم الحمام والمروج”.

وتابع قائلًا: إن “ميليشيات الحوثي أول جماعة إرهابية تمتلك صواريخ باليستية”، لافتًا إلى أن “اليمن عانى من تطرف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران”.

ولفت المالكي إلى أن “إيران لا تزال تنتهك القوانين الدولية بتهريب الأسلحة للحوثيين، حيث تمكن التحالف العربي من ضبط صواريخ إيرانية الصنع داخل مطار”.

من جهة أخرى، قال المالكي: إن “مشاركة قطر في التحالف جاءت بقرار سياسي وتم إبعادها بقرار سياسي آخر”.