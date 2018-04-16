مجهولون يغتالون أحد أفراد اللواء “22 ميكا” بمدينة تعز

قالت مصادر يمنية إن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال أحد أفراد اللواء “22 ميكا”، بمدينة تعز.

وبحسب صحيفة “عدن الغد” المحلية أفاد شهود عيان أن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الجندي ” هاني العزاني “، أحد افراد اللواء 22 في منطقة “المجلية” بالقرب من جامع الشيباني وأردوه قتيلًا على الفور.

وذكر الشهود أن المسلحين لا ذوا بالفرار على الفور إلى جهة غير معلومة.

وتشهد مدينة تعز انفلاتًا أمنيًا كبيرًا، حيث تعرضت خلال الفترة الماضية إلى عدد كبير من الاغتيالات والقتل خارج سلطة القانون في ظاهرة خطيرة أقلقت اليمنيين داخل المدينة.