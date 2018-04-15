سطو مسلح على مصرف في تعز ونهب 100 مليون ريال يمني

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، على اقتحام أحد محلات الصرافة في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، وسرقة مبلغ مالي ضخم.

وقالت مصادر إعلامية:”نفَّذ مسلحون مجهولون، سطوًا مسلحًا على فرع شركة الياباني للصرافة، الواقع في حي المغتربين بمدينة تعز”.

وبحسب المصادر:”تمكن المقتحمون من نهب مبلغ مالي كبير، قُدّر بأكثر من 100 مليون ريال يمني”.

وأشارت المصادر إلى أن”3 من الموظفين في المصرف، تعرّضوا لإصابات متفاوتة، جراء عملية الاقتحام”.

ولفتت المصادر إلى أن: “جميع فروع شركات الصرافة في تعز، أغلقت عقب الحادثة أبوابها، احتجاجاً على الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها المدينة، واعلان تضامنهم مع ما تعرضت له شركة الياباني للصرافة، وتشكيل نوع من الضغط على الوحدات الأمنية من أجل إتخاذ الاجراءات العاجلة، للقبض على الجناة”.

ولفتت المصادر إلى أن”جميع فروع شركات الصرافة في تعز، أغلقت أبوابها عقب الحادثة احتجاجًا على الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها المدينة، وإعلان تضامنها مع ما تعرّضت له شركة “الياباني” للصرافة، وتشكيل نوع من الضغط على الوحدات الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات العاجلة، للقبض على الجناة”.

وتشهد مدينة تعز، حالة من الانفلات الأمني، وتنوعًا للجريمة، في ظل غياب شبه تام لدور الأجهزة الأمنية فيها.