قوات التحالف تعترض صاروخًا حوثيًا استهدف “المخا” اليمنية

اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي مساء الأحد، تجاه مدينة المخا جنوب محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر محلية، إن “انفجارًا عنيفًا سمع صداه في أرجاء مدينة المخا، نتيجة لتصدي الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي أطلق من المناطق الغربية لمحافظة تعز، صوب مدينة المخا الساحلية”.

وأضافت المصادر لـ”إرم نيوز”، أن “شظايا الصاروخ سقطت في أماكن صحراوية خالية، ولا يوجد ضحايا”.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المدن والمحافظات التي تخسرها لصالح القوات الشرعية، وقد تسبب بعض من تلك الصواريخ بسقوط ضحايا مدنيين معظمهم من النساء والأطفال.