اليمن.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للحوثيين وتدمر آلياتهم غربي تعز

دمّرت مقاتلات التحالف العربي، في سلسلة غارات، اليوم الأربعاء، آليات عسكرية ومواقع لميليشيات الحوثي غربي محافظة تعز اليمنية؛ ما أدى إلى مصرع العشرات من عناصرها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وقالت الوكالة: إنّ “مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية شنت سلسلة غارات جوية استهدفت تدمير آليات عسكرية ومواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مفرق الوازعية غربي تعز، أسفرت عن مصرع العشرات في صفوف الميليشيات، وإنهاك قدراتها العسكرية وهروب عناصرها من جبهات القتال؛ خوفًا من الوقوع في قبضة قوات الجيش والمقاومة اليمنية”.

كما ذكرت “وام” أنّ “قوات الجيش اليمني والمقاومة تصديا لمحاولات تسلل فاشلة لعناصر ميليشيات الحوثي شمال مديرية حيس ومنطقة القطابا جنوب مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن، تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة تقدمها الميداني في معاركها ضد ميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي شمالًا، وسط عمليات تمشيط واسعة ومستمرة لتطهير ما تبقى من جيوب للمتمردين في بعض المناطق.

وتركز قوات الجيش اليمني والمقاومة على تحرير مناطق موزع والوازعية والبرح ومقبنة وهجدة الواقعة غرب تعز من قبضة الميليشيات، والتي تمثل عمقًا استراتيجيًا للساحل الغربي في ظل التغيرات الإيجابية المتسارعة في جبهات القتال وتضييق الخناق على خطوط إمداد هامة للميليشيات لعدد من جبهاتها.

وأوضحت الوكالة الإماراتية أنّ “تحرير مديرية حيس يشكل انتصارًا استراتيجيًا لقوات الشرعية، وضربة موجعة لميليشيات الحوثي، والذي بدوره يسهم في سيطرة قوات الشرعية اليمنية على الطرق الرئيسة إلى الحديدة؛ لقطع الإمدادات عن ميليشيات الحوثي الإيرانية لجبهات الحوثيين غربي تعز”.