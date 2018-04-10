التحالف العربي: لا نسعى لوجود دائم في اليمن

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية الثلاثاء إن حملته العسكرية في اليمن لا تهدف إلى إقامة وجود دائم على امتداد الساحل الغربي لليمن ولكن لإعادة حكومته المعترف بها دوليًا للسلطة.

وكان مسؤول يمني موال للحوثيين قال إن من المرجح أن يسعى التحالف العربي إلى بقاء بعض قواته على امتداد ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر حيث يقاتل حاليًا حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وفي رد على طلب للتعليق نفى التحالف هذا الادعاء. وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان “التحالف يعمل ومن خلال كافه الجهود لإعادة الشرعية لليمن ليصبح اليمن آمنًا مستقرًا”.

وأضاف “ستستعيد الجمهورية اليمنية بإذن الله دورها في حماية أراضيها ومياهها الإقليمية وكذلك الإسهام في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بعد انتهاء الانقلاب وعوده الشرعية وانتهاء خطر الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها”.