هل تشارك السعودية في رد عسكري على مجزرة الكيماوي في دوما؟

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المناقشات جارية بشأن كيفية الرد على الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية.

تصريح الجبير جاء ردًا على سؤال حول ما إن كانت السعودية ستشارك في أي رد عسكري على الهجوم، الذي راح ضحيته نحو 60 شخصًا بينهم أطفال، مطلع الأسبوع الجاري.

ودعت السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم المسؤولين عن هجوم كيماوي مشتبه به في سوريا في مطلع الأسبوع إلى العدالة.

وذكر اتحاد منظمات الرعاية الطبية أن الهجوم الذي يشتبه أنه نفذ بأسلحة كيماوية في وقت متأخر، يوم السبت، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا، بينما أصيب أكثر من ألف في عدة مواقع بدوما قرب العاصمة دمشق.

وقال وزير الخارجية السعودي للصحفيين، في باريس: إن موقف السعودية هو أنه يجب محاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.