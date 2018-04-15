بعد إخفاء وجوه النساء في الإعلانات.. الحوثيون يمنعون إقامة حفلات موسيقية

منع الحوثيون فرقة موسيقية من إقامة حفل في مدرسة أهلية بصنعاء.

وقال أحد أعضاء الفرقة لـ”إرم نيوز” إن “مسلحين حوثيين منعوا أعضاء الفرقة من إكمال الحفل في مدرسة خاصة بمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي الجاري، وهددوا باعتقال الفرقة وتدمير الأدوات والأجهزة الموسيقية”.

وأضاف أن “الحوثيين منعوا في الفترة الأخيرة ثلاث فرق فنية من إقامة حفلات في جامعة خاصة بصنعاء، وأخرى في مدارس أهلية، وتعرض بعض أعضاء الفرق للضرب بأعقاب بنادق مسلحي الحوثي، لدى اعترضاهم على منع إقامة الحفلات”.

وكان الحوثيون قد منعوا في وقت سابق إقامة أي حفلات لطلاب الجامعات الحكومية ذات طابع موسيقى أو غنائي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إجبار مسلحي الحوثي، أصحاب محال العرائس وصالونات التجميل النسائية، على إخفاء وجوه النساء في الصور الدعائية.

وللحوثيين تاريخ طويل من قمع الموسيقى في اليمن، فقد منعوا في معقلهم استضافة أي فنان أو مطرب خلال الأعراس والمناسبات الاجتماعية، كما اعتقلوا العشرات من الفنانين والمطربين طول السنوات الماضية.