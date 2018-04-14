الجيش اليمني يشن هجومًا عنيفًا على مراكز رئيسية للحوثيين في البيضاء

شنّ الجيش اليمني، اليوم السبت، هجومًا على أحد المراكز الرئيسية لميليشيا الحوثي بين محافظتي البيضاء ومأرب، في وسط وشمال شرق اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن “الجيش الوطني شن هجومًا عنيفًا فجر اليوم السبت على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب”.

واستهدف الجيش اليمني مواقع الحوثيين في أطراف قانية باتجاه موقع “يسبل” الاستراتيجي في مأرب الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية مديرية السوادية بالبيضاء، والتي تعتبر المركز الرئيس للميليشيات الانقلابية.

وبحسب “سبأ”، فإن الهجوم “يأتي بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير سوق قانية وموقعي مسعوده والعر الاستراتيجيين من الميليشيات”.

إلى ذلك، سقط العديد من القتلى والجرحى بين الحوثيين جراء غارات جوية شنّتها طائرات التحالف العربي واستهدفت “يسبل” بمأرب.

وأسفرت الغارات عن تدمير دبابة وأسلحة وذخائر، فضلًا عن دبابة وعربة عسكرية مع طاقمهما بمديرية “ذي ناعم” بمحافظة البيضاء.

إلى ذلك، هاجم عناصر المقاومة الشعبية في اليمن موقعًا للحوثيين في محافظة البيضاء أسفر عن قتلى وجرحى، لم يتم تحديد أعدادهم، وفق “سبأ”.