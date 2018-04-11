الجيش اليمني يعلن تحرير “ميدي” بالكامل من ميليشيات الحوثي (فيديو وصور)

الجيش اليمني يعلن تحرير “ميدي” بالكامل من ميليشيات الحوثي (فيديو وصور)

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، رسميًا تحرير مدينة “ميدي” بشكل كامل من عناصر الميليشيات الحوثية.

وأقامت القيادة حفلًا بالنصر شارك فيه اللواء الركن عبدالكريم السنيني، محافظ “حجة”، وقيادة العمليات المشتركة التابعة للتحالف العربي.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني عن قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح قوله: إن “مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة”.

وأضاف: “كما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي سترتفع غدًا في كل محافظات إقليم تهامة، وفي العاصمة صنعاء”.

من جهته، أكد قائد العمليات المشتركة بالتحالف العربي بمنطقة جازان اللواء الركن محمد الأسمري، على تقديم التحالف مزيدًا من الدعم العسكري للجيش الوطني، حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية من الميليشيات.

 

 

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