تواصل استقالات المسؤولين في سقطرى اليمنية.. ومصادر تكشف الأسباب

تواصلت لليوم الثاني على التوالي الاستقالات الجماعية لمسؤولين عسكريين ومدنيين عقب ساعات من قرارات رئاسية قضت بتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للأرخبيل جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر إعلامية أن مدير عام الاحوال المدنية بسقطرى النقيب ندير ناصر محمد قدم استقالته هو الآخر يوم الجمعة دون ذكر الأسباب، ليرتفع عدد المسؤولين الذين قدموا استقالاتهم منذ يوم الخميس إلى 14 شخصية منهم قيادات عسكرية وأمنية بارزة.

وفي حين لم يذكر أي من المستقيلين أسباب الاستقالة، إلا أن مصادر محلية كشفت أنها جاءت على خلفية تعيين شخصيات موالية لحزب الإصلاح اليمني الجناح السياسي لجماعة الإخوان، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المسؤولين الى تقديم استقالاتهم احتجاجاً على تلك التعيينات .

وكان الرئيس اليمني أصدر الخميس قرارات قضت بتعيين رمزي محروس محافظاً لأرخبيل سقطرى، فيما تم تعيين علي أحمد الرجدهي مديرا لأمن الأرخبيل.