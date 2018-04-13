اليمن.. إصابة مراسلي قناة يمنية في قصف للحوثيين

أُصيب صحفيانِ بجروح بليغة ونجا آخرون اليوم الجمعة، إثر قصف شنه مسلحو الحوثيين، على سيارة تقل مراسلي قنوات فضائية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري حكومي -مفضلًا عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام- إن “قذيفة أطلقها الحوثيون استهدفت سيارة تقل صحفيين، ما أدى إلى إصابة مراسلي قناة (يمن شباب) عبد الله القادري، وذياب الشاطر”، مشيرًا إلى أن القادري أُصيب بشكل بالغ.

ووفق المصدر فإن الصحفيين سليمان النواب ووليد الجعوري وخليل الطويل، وهم مراسلون لقنوات يمنية محلية، كانوا يغطون المعارك في قانية، نجوا من الحادث.

من جهة أخرى، تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في منطقة قانية، والمناطق المشتركة بين محافظتي البيضاء ومأرب، حيثُ تسعى القوات الحكومية إلى إحراز تقدم.

وشنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غارتين جويتين استهدفتا دبابتين للمسلحين الحوثيين، في هضبة “حنكة معنز”، ما أدى إلى قتلى وجرحى بين الحوثيين، وفق المصدر.