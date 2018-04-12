استقالة القائم بأعمال قائد اللواء 119 مشاة بالجيش اليمني

قدم القائم بأعمال اللواء 119 مشاة في الجيش اليمني العامل بأبين، العميد ناصر حسن عوض الجعدني، استقالته، وفق ما أفاد به مصدر مقرب منه لموقع “عدن الغد”.

وقال المصدر إن العميد الجعدني قدم استقالته دون أي ضغوطات أو إخفاق في عمله، موضحًا أن الاستقالة جاءت لأسباب عدة منها ما قال إنها “عرقلته في عمله والوعود التي قطعتها القيادة له ولم توف بها”.

وأوضح المصدر أن العميد الجعدني عين قائمًا بأعمال قائد اللواء 119 مشاة منذ أكثر من 8 أشهر، ولم يصدر قرار بترقيته من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وبيّن أن العميد الجعدني اضطر لتقديم استقالته لعدم تنفيذ وعود قيادة المنطقة بتسليح اللواء وصرف معدات عسكرية ومواد غذائية للواء.

وقال المصدر إن اللجنة المكلفة من قبل قيادة المنطقة سلمت قيادة اللواء القائد الجديد العميد الحمزة علي الحتم.