بالفيديو.. مدرسة للبنات تنتفض ضد الحوثيين في صنعاء وتهتف ضدهم

طالبت إحدى مديرات المدارس اليمنية، الثلاثاء، من طالبات المدرسة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ترديد هتاف “الصرخة” الحوثية، ما تسبب في رفض جماعي من الطالبات، وهتفن ضد الحوثيين.

وبحسب مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء، فإن طالبات مدرسة المنار، الثانوية، بمديرية بني الحارث بصنعاء، رددن هتافات مناوئة للحوثيين، منها “لا حوثي بعد اليوم”، على الرغم من التهديدات التي مارستها الجماعة الحوثية ضد طالبات المدرسة.

وتشير المصادر، إلى أن الحوثيين قدموا على متن عربة عسكرية، عقب هذه الهتافات المناوئة لهم، وحاولوا قمع الطالبات من خلال إطلاق الرصاص، لكنهم عجزوا في إجبار الطالبات على ترديد هتافات “الصرخة الحوثية”.

وذكر موقع “وكالة خبر” المحلي، التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، أن الطالبات تمكنّ من طرد مديرة المدرسة، وهو ما دفعها للاستعانة بالمسلحين الحوثيين، الذين أطلقوا الرصاص داخل حرم المدرسة، وقاموا بالاعتداء على الطالبات بالضرب، وقاموا بملاحقة بعضهن في الأحياء المحيطة بالمدرسة.

وعلّق السياسي اليمني، المنشقّ عن الجماعة الحوثية، علي البخيتي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقوله :”طالما المدارس بهذا الوعي والعنفوان لا خوف على الجمهورية فقد باتت مغروسة في وعي الغالبية العظمى من اليمنيين وإسقاط الإمامة مسألة وقت”.