الجيش اليمني يتقدم على محاور عدة وغارات للتحالف تهز صنعاء

نجحت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، في استكمال سيطرتها التامة على أحد المعسكرات الخاضعة للميليشيات الحوثية، جنوب غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لانقلابيي الحوثيين، أقصى شمال البلاد.

وقالت مصادر عسكرية يمنية،”إن قوات الجيش اليمني نفذت الخميس، عملية واسعة لتأمين معسكر الكمب، في مديرية الملاحيظ في صعدة، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة به، وتطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات الحوثية.”

وذكرت المصادر العسكرية، أن الحوثيين حاولوا خلال اليومين الماضيين،”شنَّ هجمات كانت يائسة في محاولة منهم لاستعادة بعض المواقع التي فقدوها على جبهة الملاحيظ، إلا أنهم تلقوا ضربات موجعة، وخسائر كبيرة على أيدي الجيش”، وفق ما نقله المركز الإعلامي التابع باسم الجيش اليمني.

وفي غضون ذلك، صعّدت طائرات التحالف العربي المشترك، من غاراتها الجوية، الخميس، على مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال موقع الجيش اليمني:”الغارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية، شمال صنعاء، بقرابة 7 ضربات جوية، في حين شنَّت الطائرات 6 غارات على مواقع عسكرية للحوثيين، على تلال الريان، بمنطقة حدّة، غرب صنعاء”.

وجنوب البلاد، قُتل نحو 20 من عناصر الحوثيين، في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، وغارات الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي، بين محافظتي لحج وتعز، ضمن عملية عسكرية لتحرير تعز.

وكانت قوات الجيش، أعلنت قبل أسابيع، انطلاق عملية عسكرية لتحرير محافظة تعز، من عدة محاور.