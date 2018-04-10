ماكرون: مؤتمر إنساني حول اليمن بحلول الصيف في باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بعد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن باريس ستنظم مؤتمرًا إنسانيًا حول اليمن بحلول الصيف.

وقال ماكرون: “سننظم بحلول الصيف مؤتمرًا إنسانيًا حول اليمن في باريس لاستعراض ما يجب القيام به وسيسمح باتخاذ مبادرات إنسانية جديدة حيال اليمن”.

وقال الرئيس الفرنسي: “إننا متمسكون باحترام القانون الدولي الإنساني ونبقى في غاية التيقظ حيال هذه المسألة (…) ونتمنى إلقاء الضوء كاملًا على المخاوف التي تبديها المنظمات غير الحكومية”.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، تصاعدت مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للرئيس المعترف به دوليًا، بعدما تمكن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأوقع النزاع منذ ذلك الحين نحو عشرة آلاف قتيل وأكثر من 53 ألف جريح في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليًا.