الجيش اليمني يسيطر على مدينة ميدي المجاورة للسعودية بالكامل (فيديو)

قالت مصادر حكومية وعسكرية يمنية إن قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي تمكنت، اليوم الثلاثاء، من تحرير مدينة ميدي، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، الحدودية مع السعودية، من ميليشيات الحوثيين.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عملية تحرير ميدي الساحلية، إذ قال: “قوات الجيش الوطني وبدعم كبير من التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية تحرر وتطهر مدينة ميدي بشكل كامل من الميليشيات الحوثية الإيرانية”.

ولم يعلن الجيش اليمني، عبر مركزه الإعلامي، حتى اللحظة، انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت الأحد الماضي؛ لاستكمال تحرير ميدي بالكامل من الحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جنودًا من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وهم يحتفلون بتحقيق النصر على ميليشيات الحوثي في مدينة ميدي.

الله أكبر

الجيش اليمني باسناد #قوات_التحالف ولله

الحمد و المنه يسيطرون على مدينة #ميدي

بنسبة ٩٨٪ تبقى فقط ٢ من #المباني ويتم

التطهير الكامـل و الله اكبُر و العزة لله وبيـض

الله وجيه القوات اليمنيه وسعودية وسودانيه

???????????????????????? pic.twitter.com/zO1zElMMwc — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

وقالت صفحة المركز الإعلامي التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، التي تقع ضمن نطاقها محافظة حجة، على موقع فيسبوك: “إن الجيش اليمني يواصل عمليات تحرير الأحياء في ميدي، لليوم الثالث تواليًا، شمال غرب محافظة حجة، بدعم مكثف من التحالف العربي وطائراته الحربية التي وفرّت غطاءً جويًا للعملية العسكرية في ميدي”.

ومنذ انطلاق عملية تحرير مدينة ميدي الساحلية، الأحد الماضي، لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم، وأسرت قوات الجيش اليمني عددًا آخر منهم، كما تمكنت القوات من انتزاع عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون، في محاولة منهم لإعاقة عملية التقدم لقوات الجيش الحكومية.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت مطلع العام 2016 على المدينة، قبل أن يتمكن الحوثيون من استعادة السيطرة عليها.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن من شأن السيطرة على مدينة ميدي، الحدودية مع المملكة العربية السعودية، أن تؤمّن الجزء الغربي من حدود السعودية، وتوقف الهجمات الصاروخية من هذه المنطقة، إلى جانب أهميتها في سير العمليات العسكرية في المناطق المجاورة لها، وأهمها منطقة حرض.