الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، على مواقع عسكرية جديدة، إثر مواجهات خاضتها ضد مسلحي الحوثي، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأوضح نائب المتحدث باسم الجيش اليمني في تعز، العقيد عبدالباسط البحر، أن “قوات الجيش سيطرت على تلة الكمبتين، ومواقع في جبل الوعش الاستراتيجي الذي يطل على عدة أحياء، شمالي المدينة”.

وأضاف: “قوات الجيش تمكنت أيضًا من السيطرة على عدة مواقع شمال حي عصيفرة، في الجهة الشمالية للمدينة”.

وذكر أن المعارك التي لا تزال مستمرة حتى الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، وأسفرت عن سقوط عشرة بين قتلى وجرحى من الحوثيين، وقتيل من أفراد الجيش.

وأفاد البحر بأن مسلحي الحوثي، قصفوا عدة أحياء سكنية خاضعة لسلطة الجيش الوطني في المدينة، ما أسفر عن سقوط خمسة جرحى من المدنيين، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل.

ولم يتسنَ أخذ تعليق من قبل الحوثيين، حول ما أفاد به المتحدث العسكري.