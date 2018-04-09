من هو اللص الذي تحدث عنه وزير الخارجية اليمني؟

أثار نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي استغراب المراقبين من تغريدة كتبها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب المخلافي في التغريدة: “رضينا بالهم .. والهم ما رضى بينا. لن ينعم اللص بغنيمته… “.

رضينا بالهم ..والهم ما رضى بينا .

لن ينعم اللص بغنيمته .. . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) April 8, 2018

وتساءل مستخدمو “تويتر” عن معنى العبارة التي كتبها المخلافي وعن المقصود فيها، لكن دون أن يحصلوا على إجابة.

وجاءت ردود الفعل على التغريدة عكسية، عندما علق الكثير من النشطاء عليها، موجهين نقدًا لاذعًا واتهامات كبيرة للمخلافي، متهمين إياه بذات التهمة التي ذكرها في تغريدته عندما قال إن “اللص لن ينعم بغنيمته”.

وكتب أحد المعلقين على التغريدة “ربي يكون في عونكم، لا شعب راضي بكم، ولا الخارج راضي بكم، حتى الهم مش راضي بكم”، فيما دعاه آخر إلى تقديم استقالته، وقال له مغرد ثالث “الله المستعان بالله عليك فيه واحد من المغردين شهد معك انك مخلص”.

ربي يكون في عونكم❗

لا شعب راضي بكم، ولا الخارج راضي بكم، حتى الهم مش راضي بكم❗ ????كما تدين تدان????????✌ — Nageeb Mohammed Ghaleb (@Nageeb_M_G) April 8, 2018

يارجل انتم سرقتم الحزب الناصري من أعضائه فهل بعد هذه السرقة سرقه — محمد علي الحريبي mhu/ali (@mhu_alli) April 8, 2018

وكان المخلافي قد تسلم حقيبة الخارجية اليمنية في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015، وهو ينتمي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.