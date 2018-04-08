بن دغر: الدولة الاتحادية هي مستقبل اليمنيين ونهاية الحوثيين باتت قريبة

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، اليوم الأحد، إن “الدولة الاتحادية هي مستقبل اليمنيين الواعد، والضامن الأول لحقوقهم”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نهاية ميليشيات الحوثي “باتت قريبة”.

وأضاف بن دغر، خلال استقباله مجموعة من شيوخ وأعيان محافظة مهرة شرقي اليمن، أن “فكرة الدولة الاتحادية تمخّضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، وهي قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار”.

وأشار بحسب ما نقل عنه موقع صحيفة “عدن الغد”، إلى أن “الحكومة ومعها التحالف العربي بقيادة السعودية وبمساندة الإمارات، ستنتصر، وإنها ستمضي في مشروع بناء الدولة الاتحادية التي تحقق الأمن والعدالة لكل اليمنيين والاستقرار والأمان للأشقاء والإقليم، ضمانًا للسلم المحلي والإقليمي من المساس بالهوية اليمنية والعربية”.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن “نهاية ميليشيات الحوثي التي تعد العدو الأول لليمن باتت قريبة”.