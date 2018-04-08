قوات الحزام الأمني تعلن بسط سيطرتها على كامل مدينة الضالع جنوب اليمن

أعلنت قيادة قوات الحزام الأمني، مساء اليوم الأحد، أنها بسطت سيطرتها على كامل مدينة الضالع جنوبي اليمن، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر محلية رفضت الاستجابة لقرار السلطة المحلية.

وأفادت القيادة في بيان صادر عنها، أنها “تمكنت من السيطرة على آخر نقطة جباية واقعة جنوب مدينة الضالع جنوبي اليمن، والتي رفضت التسليم لقوات الحزام، مساء أمس، وبالتالي فرض سيطرتها الكاملة على المدينة”.

وأوضح البيان الذي نقله موقع صحيفة “عدن الغد”، أن “عددًا من الجنود المنتمين لمديرية أمن الضالع استسلموا لقوات الحزام الأمني فيما هرب آخرون”، مشيرًا إلى أن “الأخيرة بسطت سيطرتها على المنطقة واستولت على أسلحة متوسطة وخفيفة و4 أطقم عسكرية مدرعة، وكذلك على النقطة التي كانت تختلس من المسافرين وسائقي النقل الثقيل وغيرها الأموال الطائلة بطريقة غير قانونية منافية لكافة الأعراف”.

وأكدت قيادة الحزام الأمني أنّ “كافة النقاط والمواقع الأمنية أصبحت اليوم تحت السيطرة الكاملة لقوات الحزام الأمني التي استلمت بالفعل الملف الأمني في محافظة الضالع بموجب التعميم الصادر في 27 مارس 2018م، الذي أصدره محافظ الضالع، والذي قضى بتسليم كافة النقاط العسكرية والأمنية بالمحافظة لقوات الحزام الأمني”.

وأوضح البيان، أن “الأوضاع في المدينة مستقرة، بخلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام”.