مقتل قيادي حوثي بالجوف وطيران التحالف يستهدف تعزيزات في البيضاء

لقي قيادي حوثي مصرعه اليوم السبت مع عدد من مرافقيه في معارك عنيفة تشهدها منطقة المتون بمحافظة الجوف شمال اليمن، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وآليات قتالية للميليشيات الانقلابية في محافظة البيضاء.

وقال موقع الجيش الوطني إن قواته تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي اليوم السبت في منطقة المتون بمحافظة الجوف ما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي المكنى أبو عمار الحمزي وسقوط قتلى وجرحى آخرين من مرافقيه.

وفي محافظة البيضاء قصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وآليات قتالية للميليشيات الحوثية في منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وذكر الجيش الوطني أن الغارات “اسفرت عن تدمير آليات قتالية للانقلابيين ومقتل كل من كان على متنها”.

ولفت أن القصف” تزامن مع معارك عنيفة تشهدها جبهة قانية التي تحاول المقاومة الشعبية السيطرة عليها منذ يومين” ، مشيرًا إلى أن القوات الشرعية “كبدت الميليشيات خسائر فادحة وأسرت أكثر من 12 مسلحًا من الانقلابيين”.