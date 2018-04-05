الحوثيون يداهمون محلات صرافة بصنعاء ويصادرون ملايين الريالات

ذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي شنت حملات دهم على محلات صرافة في صنعاء الأربعاء، وصادرت ملايين الريالات من الأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية.

وقالت المصادر إن “مسلحي الحوثي داهموا عدداً من محال الصرافة في صنعاء وأغلقوها على خلفية تعاملها بالأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية مؤخراً في إحدى الشركات الروسية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية في البلاد”.

وأضافت أن “الحوثيين منعوا التداول بالأوراق النقدية الجديدة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وسحبوا تلك الأوراق من السوق وأغلقوا المحال التي تتعامل بها”، في خطوة يرى مراقبون أنها ستزيد معاناة المواطنين المحرومين من مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عام.

وأشارت المصادر إلى أن “الميليشيات لجأت إلى ما أسمتها بالشيكات الصادرة من البنك المركزي في صنعاء للتداول بين الناس بدلاً من العملة المحلية، وأظهرت صوراً قبل أيام لشيك بمبلغ 5 آلاف ريال يمني بدأ فعلاً تداوله في صنعاء والمحافظات التي ترزح تحت سيطرة الحوثيين”.

وتحاول الحكومة الشرعية تفادي أزمة شح السيولة النقدية لسداد مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين الذين يعانون من عدم تسلمهم مرتباتهم الشهرية في صنعاء والمحافظات المجاورة نتيجة لتعسف الميليشيات الحوثية وممارساتها اللإنسانية تجاه مصدر الدخل الوحيد لدى الكثير من الأسر اليمنية.