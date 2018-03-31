مقتل قيادي حوثي كبير في ظروف غامضة بصنعاء

قُتل القيادي الحوثي حسين البكلي مع أحد مرافقيه في ظروف غامضة، صباح اليوم السبت، بضواحي العاصمة اليمنية صنعاء، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”: إن القيادي الحوثي يشغل منصب مسؤول الارتباط بين وزارة الدفاع التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وجبهة الساحل الغربي، وإنه قُتل مع أحد مرافقيه في ظروف غامضة في منطقة بيت بوس بصنعاء على يد مسلحين حوثيين.

ووفق الرواية التي كشفتها المصادر، فإن البكلي خرج برفقة أحد مرافقيه إلى منطقة بيت بوس بالجهة الجنوبية الغربية لصنعاء، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر في كمين بإحدى النقاط المستحدثة من قبل ميليشيات الحوثي في المنطقة.

وتمكن المنفذون من الفرار من موقع الحادث إلى مكان مجهول، بعد تأكدهم من مقتل البكلي ومرافقه.

وقالت المصادر: إن عملية القتل تشير إلى تصفية بين قيادات الجماعة على خلفية قضايا فساد مالي وأخلاقي.

ويعد البكلي من القيادات الحوثية التي تعمل تحت غطاء اللجنة الثورية، وضمن الدائرة المقربة من القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.

وينحدر البكلي من محافظة عمران – شمال اليمن- وتولى منصب المشرف الأمني في إحدى مديريات المحافظة قبل انتقاله إلى صنعاء للعمل في وزارة الدفاع اليمنية.

وتكتمت جماعة الحوثي على تفاصيل الحادثة التي تعد الثالثة منذ بداية العام في مناطق سيطرتها، حيث قُتل قيادي حوثي من الصف الثاني في ظروف غامضة على يد مسلحين حوثيين آخرين، وسبق أن قُتل قيادي حوثي يدعى” أبو فضل” في مديرية أرحب بصنعاء فبراير/ شباط الماضي، في ظروف غامضة وسط تكتم حوثي على الحادثتين.