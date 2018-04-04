القوات اليمنية تتقدم في صعدة ونهم.. والتحالف يقصف مواقع الحوثي بصنعاء وتعز‎

حققت قوات الشرعية اليمنية، الأربعاء، تقدمًا ميدانيًا جديدًا في محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية، وفي جبهة نهم شرقي صنعاء، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثي في صنعاء وتعز.

وقال موقع الجيش اليمني إن “القوات الشرعية تمكنت من تحرير سلسلة جبال الوسواس الأصغر و الوسواس الأكبر وجبل برج السديس وما يعرف بجبال السبعة والثمانية وصولاً إلى تحرير تباب القناصين ومنطقة الصوح، فضلاً عن تحرير سلسلة جبال طور الهشيم في مديرية كتاف شمالي محافظة صعدة”.

وأضاف أن “قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع الميليشيات في المناطق الشمالية لمديرية كتاف وعثرت على مخزن أسلحة يضم صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، إضافة إلى كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة، وأجهزة اتصالات”.

وفي جبهة نهم شرقي صنعاء، حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي سلسلة جبال العقد وجبال السعلي بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، أسفرت عن مقتل 23 منهم وإصابة عشرات أخرين.

وشن طيران التحالف العربي مساء الأربعاء خمس غارات متتالية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في منطقة تلال الريان في حي عطان بمديرية السبعين بصنعاء، فيما تتوارد أنباء عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي.

وفي محافظة تعز استهدفت غارات جوية لطيران التحالف مواقع وآليات عسكرية لميليشيات الحوثي جنوب شرق المحافظة.

وذكر موقع الجيش أن “إحدى الغارات استهدفت طقما عسكريا محملا بالذخائر أمام محطة الزبيدي في منطقة ورزان في مديرية خدير جنوب شرق المدينة، بينما استهدفت غارة أخرى مواقع الميليشيات في منطقة ثبرة في المديرية ذاتها، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة”.