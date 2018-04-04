بالفيديو.. تبدل مواقف الوزير اليمني أحمد الميسري بشأن القضية الجنوبية

تداول نشطاء يمنيون لقطات مصورة تظهر تبدل مواقف وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري بشأن القضية الجنوبية خلال السنوات الماضية.

وتظهر اللقطات تصريحات للوزير على فترات زمنية متباعدة نسبيًا، يبدو فيها أن الميسري كان يدعم بشدة مبدأ الوحدة وحل القضية الجنوبية في إطارها، عندما كان مسؤولًا في نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وقياديًا في حزبه “المؤتمر الشعبي العام”.

وبعد ذلك بدا أن الميسري غير موقفه بشدة أيضًا، بعد سقوط نظام صالح، إذ صار مؤيدًا للانفصال وقيام دولة جنوب مستقلة، ورافضًا لما يعرف بمخرجات الحوار الوطني.

لكن الميسري عاد وغير موقفه و”بشدة” هذه المرة أيضًا بعد تعيينه في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ إذ أصبح رافضًا للانفصال ومؤيدًا بقوة للوحدة في إطار مخرجات الحوار الوطني.