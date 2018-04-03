اليمن.. حزب المؤتمر يتمسك بإعلان الراحل صالح

قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، في حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، سلطان البركاني، إن قيادة الحزب، متمسكة بما أعلنه الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، قبيل مقتله على أيدي الحوثيين.

وكان الرئيس الراحل صالح، قد أعلن فضّ شراكته مع الحوثيين في الانقلاب على الحكومة اليمنية، وطالب أعضاء حزب المؤتمر الذي يترأسه في العاصمة اليمنية صنعاء، وكافة الشعب اليمني إلى قتالهم، قبل يومين فقط من مقتله على أيدي الحوثيين، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وعبّرت قيادات في المؤتمر يتقدمهم البركاني وأعضاء من اللجنتين العامة والدائمة في الحزب، خلال لقائهم الثلاثاء، بالسفير الأمريكي إلى اليمن، ماثيو تولر، بالعاصمة المصرية القاهرة، عن رفضها للانتهاكات التي تُمارس بحق قيادات المؤتمر وقواعده في الداخل، والاستيلاء على ممتلكاته ووسائله الإعلامية من قبل “تلك الجماعة الإرهابية، التي تسمي نفسها بسلطة الأمر الواقع”، في إشارة إلى الحوثيين.

وطبقًا للبيان الذي نشره موقع “وكالة خبر” المحلية، التابعة للمؤتمر، فإن اللقاء أكد تماسك الحزب وعدم السماح بأي تجزئة أو تمزّق أو محاولة للسيطرة عليه من قبل أي طرف.

كما أشار البيان إلى أن اللقاء ناقش سبل تفعيل دور الأحزاب السياسية، في الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، ينهي الأوضاع “غير الطبيعية القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة من قبل الحوثيين، وينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، ويحقق السلام والأمن والشراكة الوطنية، ويقضي على مظاهر التسليح والعنف”.