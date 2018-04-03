شاهد.. أول ظهور للقيادي الجنوبي حمدي شكري بعد الحادث المروع

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توثّق أول ظهور للقيادي في المقاومة الجنوبية حمدي شكري الصبيحي، بعد نجاته من حادث مروع، اليوم الثلاثاء، في لحج اليمنية في طريق عودته من جبهة الساحل الغربي.

وظهر الصبيحي في المستشفى الذي نقل إليه في عدن لتلقي العلاج وهو يضع كمامة أكسجين، ويستقبل الزوار والمهنئين بسلامته من الحادث، الذي وقع إثر اصطدام السيارة التي كانت تقله بشاحنة ثقيلة؛ ما أدى إلى تحطم أجزاء كبيرة منها بالكامل.

وزار القيادي الجنوبي ونائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، الصبيحي، ووجه بنقله إلى الخارج لاستكمال العلاج، رفقة الشيخ ياسر العزي الذي أصيب في حادث إرهابي مؤخرًا.

ويعد شكري القائد الفعلي للقوات الحكومية والمقاومة في جبهة الساحل الغربي، التي حققت أهم انتصارات الشرعية خلال الفترات الأخيرة.

والعام الماضي، أُصيب شكري وقُتل عدد من مرافقيه، إثر قصف شنّه مسلحو جماعة الحوثي على موقع غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.