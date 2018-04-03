اليمن.. إصابة القيادي البارز في المقاومة الجنوبية حمدي شكري في حادث مروع (صور)

تعرض القيادي البارز في المقاومة الجنوبية حمدي شكري الصبيحي، اليوم الثلاثاء، لحادث مروري في منطقة الوهط بمحافظة لحج اليمنية أثناء عودته من جبهة الساحل الغربي.

وبحسب صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فإن السيارة التي كان يستقلها الصبيحي اصطدمت بشاحنة ثقيلية؛ ما أدى إلى تحطم أجزاء كبيرة منها بالكامل.

وقالت مصادر محلية إن “الصبيحي نقل إلى مستشفى بعدن لتلقي العلاج”.

ويعد شكري القائد الفعلي للقوات الحكومية والمقاومة في جبهة الساحل الغربي التي حققت أهم انتصارات الشرعية خلال الفترات الأخيرة.

والعام الماضي أُصيب شكري وقُتل عدد من مرافقيه، إثر قصف شنّه مسلحو جماعة الحوثي، على موقع غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.