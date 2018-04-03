بعد تسلم أمن المحافظة.. “الحزام الأمني” في الضالع يحبط تهريب شحنة أسلحة للحوثيين

ضبطت قوات الحزام الأمني اليمنية مركبة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر، مساء يوم الإثنين، كانت في طريقها باتجاه مناطق تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وذكر موقع صحية “عدن الغد” المحلية أن أفراد نقطة تفتيش تابعة لقوات الحزام في محطة الشنفرة بمحافظة الضالع ضبطوا مركبة وهي نوع “هونداي” لون رصاصي محملة بالذخائر. كانت متجهه إلى ميليشيات الحوثي.

ونقل الموقع عن الناطق الرسمي للحزام الأمني بالضالع وحيد الشعيبي قوله، إن قوات الحزام الأمني ضبطت “29 صفيحة دوشكا و15 صفيحة آلي و10 قذائف ار بي جي مضادة للدروع و10 قذائف ار بي جي شديدة الانفجار”.

وأضاف الشعيبي أنه تم ضبط السائق وهو يتبع لجهة تتولى تهريب السلاح لميليشيات الحوثي.

ويأتي ذلك بعد أن تسلمت قوات “الحزام الأمني” مؤخرًا، بالتنسيق مع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أمن محافظة الضالع الواقعة بجنوب اليمن.