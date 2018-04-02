رغم حملات التشويه.. قوات “الحزام الأمني” تتجه لتحقيق أهم انتصار لـ”الشرعية” بتعز اليمنية

تتجه المقاومة الجنوبية مسنودة بقوات “الحزام الأمني” للسيطرة على منطقة الراهدة، وهو أمر إذا ما تحقق فسيكون أحد أهم انتصارات الشرعية على الميليشيات الحوثية لقيمته الاستراتيجية في التمهيد لتحرير محافظة تعز ذات الكثافة السكانية من قبضة الانقلابيين.

ورغم ما تتعرض له المقاومة الجنوبية و”الحزام الأمني” من تشويه من قبل نشطاء الإخوان وإعلامهم وحتى من قبل أطراف في الشرعية نفسها، إلا أن هذه القوات تواصل تقدمها شمالا وتمكنت من السيطرة على مرتفعات وجبال مطلة على الراهدة استعدادًا للسيطرة عليها بالكامل بدعم من التحالف العربي.

وبث ناشطون مقاطع تظهر أسرى حوثيين وغنائم بقبضة اللواء الخامس بالحزام الأمني في جبل جماله المطل على منطقة الراهدة.

اسرى حوثيين و غنائم بقبضة اللواء الخامس بالحزام

الامني الجنوبي في جبل جماله المطل على راهدة

تعز

( اطفال !!! ذولا اللي مسعده يبون سلاح نوعي بنهم

علشان يدحرونهم !!! ) #ياللهول pic.twitter.com/BydXG6Kf4K — بدر العبــــــــــــدليⓐ (@egl3000) April 1, 2018

وقالت مصادر ميدانية لـ”إرم نيوز” إن الحوثيين أقدموا على تفجير الطرق والجسور ويبطئون تقدم قوات المقاومة الجنوبية بكميات ضخمة من الألغام زرعوها في المنطقة.

وتضيف المصادر أن السيطرة على الراهدة تمهد لكسر الحصار عن تعز وإعادة ربطها بمحافظتي لحج وعدن الجنوبيتين للحصول على الإمدادات العسكرية والمساعدات الغذائية والطبية التي يحتاجها السكان بشدة بعد 3 سنوات من القتال.