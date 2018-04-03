المخلافي يدعو إلى التفاوض ويقول إن الهدف هو فتح الموانئ

دعا وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم الثلاثاء إلى العودة لطاولة التفاوض لإنهاء الحرب في البلاد.

وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد الحل المثالي وهو العودة إلى طاولة المحادثات ووضع نهاية للحرب والعودة إلى نظام مستدام يحظى بدعم الشعب اليمني.

وذكر الوزير في كلمة أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف لجمع تبرعات لليمن في إطار مناشدة بقيمة 3 مليارات دولار أن الهدف هو فتح الموانئ والمطارات أمام المساعدات الإنسانية.

وكان المخلافي قد صرح، فجر اليوم الثلاثاء، بأن السلام في بلاده ممكن إذا تم الالتزام بمرجعيات الحل.

وأضاف في تغريدات له على حسابه الرسمي في “تويتر”، أن “‏السلام في اليمن، هدف الحكومة والأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن السلام “ممكن إذا جرى الالتزام بمرجعيات الحل التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة”.

ولفت إلى أن من شروط تحقق السلام “البناء على ما تحقق في الكويت وتنفيذ مجموعة من الخطوات الأساسية لبناء الثقة وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا”.

وقال إنه التقى، مساء أمس، في جنيف بالمبعوث الأممي مارتن جريفيث، وبحثا زيارة الأخير لصنعاء ولقاءاته التي عقدها وزيارته القادمة إلى عدن.

كما بحث الطرفان برنامج تحركات المبعوث الأممي، قبل ذهابه إلى نيويورك، لتقديم إحاطته الأولى لمجلس الأمن في الـ17 من نيسان/ أبريل الجاري.

وتطالب الحكومة اليمنية، الحوثيين بالعودة إلى مرجعيات الحل في البلاد، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2013، والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.