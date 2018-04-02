في مؤشر على الانهيار بمعقلها الرئيس.. جماعة الحوثي تستدعي “النخبة” للدفاع عن صعدة

استدعت ميليشيات الحوثي، اليوم الإثنين، المئات من “نخبة” مقاتليها؛ للدفاع عن محافظة صعدة معقلها الرئيس شمالي البلاد، وذلك بعد تقدم قوات الجيش اليمني في منطقة “الملاحيظ”.

وقال مصدر مطلع لـ”إرم نيوز”: إنّ “المكتب الخاص لزعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، طلب من القادة الميدانيين في الجبهات إرسال المقاتلين الذين تلقوا تدريبات عسكرية خلال الأعوام الماضية على يد خبراء إيرانيين من الحرس الثوري ولبنانيين بشكل فردي إلى صعدة”.

وأضاف المصدر أنّ “عملية إرسال المقاتلين بدأت اعتبارًا من اليوم، وسط تكتم شديد على الخسائر التي منيت بها الجماعة في عدد من المناطق الجبلية المحاذية لمحافظة الجوف، على يد قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي”.

ويقاتل إلى جانب الحوثي آلاف المسلحين الذين تدربوا على يد إيرانيين ولبنانيين، تحت مسميات منها “كتيبة الموت وكتائب الحسين ولواء الإيمان وجيش الحق”.

ويعتبر هؤلاء من قوات النخبة في الميليشيات الحوثية التي تسند لها العمليات الخاصة واللوجستية، وتنفيذ عمليات الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة.

ومؤخرًا خسرت الميليشيات المئات من عناصر تلك القوات، مع تقدم الجيش اليمني على أكثر من جبهة؛ فيما تحوّل بعضهم إلى قادة ميدانيين وحرس خاص لزعيم الجماعة وبعض قادة الصف الأول فيها.